SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İşte İsmail Kartal'ın derbideki ilk planı! Oyuncuları uyardı: Aman...

İşte İsmail Kartal'ın derbideki ilk planı! Oyuncuları uyardı: Aman...

09.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler, pazar günü (yarın) oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi. İki takım da hazırlıklarına devam ederken, sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal'ın derbi planı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Maça kontrollü ve sabırlı başlamayı düşünen hoca, futbolcularına "İlk golü yemeyelim" uyarısı yaptı.

İşte İsmail Kartal'ın derbideki ilk planı! Oyuncuları uyardı: Aman...
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, adım adım Galatasaray derbisini planlıyor. Maçta kontrollü, dengeli ve özellikle sabırlı olmaları gerektiğini düşünen deneyimli hoca, galibiyet için hazırlık yaparken, ekibine de "ilk gol" uyarısı yaptı.

Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal adım adım derbi planlarına çalışıyor. Sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak isteyen Kartal, 90 dakika işleyecek bir çalışmanın üzerinde duruyor.

Özellikle savunma kısmını riske etmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesi halinde zor bir maçın kendilerini bekleyeceğini biliyor.

Rakiplerinin Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında savunma futbolunda gösterdiği başarıyı tahlil eden İsmail Kartal, kendi defansında bir açık vermekten çekiniyor.

AA-20220402-27449359-27449351-YUKATEL_KAYSERISPORFENERBAHCE

Bu anlamda da Kartal, maçın başlangıcından itibaren futbolcularının dengeli, kontrollü ve sabırlı olmasını istiyor. Savunmanın hücum kadar önemli olduğuna inanan Fenerbahçe'nin hocası, bazı futbolcularını özel hazırlıyor.

OSAYİ'YE GÜVEN TAM

Bilhassa Osayi Samuel'in hücum girişiminin kritik olduğu düşünülüyor. Hem hücuma çıkışlar hem savunmaya dönüşler hem de oyunun kontrolü üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor.

AA-20220407-27498751-27498742-FENERBAHCE_GALATASARAY_MACININ_HAZIRLIKLARINI_SURDURDU

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığı bulunan Kerem'in Kadıköy'de sahada olup olmayacağı teknik heyet tarafından izleniyor. Sol kanatta görev yapan Kerem'in karşısında Osayi Samuel'in olması, İsmail Kartal'ın elini güçlendiriyor.

Daha önce Trabzonspor karşısında Nwakaeme gibi önemli bir ismi tutmayı başaran Osayi'nin, Kerem'in oynaması durumunda çok zorlanmayacağına inanılıyor.

AA-20220407-27498751-27498733-FENERBAHCE_GALATASARAY_MACININ_HAZIRLIKLARINI_SURDURDU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı!LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı!
Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...
Fenerbahçe'den tarihe geçecek takas hamlesi!Fenerbahçe'den tarihe geçecek takas hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

Sergen Yalçın'a şaşırtan teklif! Cevabı...

Sergen Yalçın'a şaşırtan teklif! Cevabı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.