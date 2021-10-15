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İşte Miralem Pjanic'in geri dönüş maçı

15.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlıktan yeni çıkan Miralem Pjanic, Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Riske edilmeyen Miralem Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Sporting'e karşı sahada olacak.

İşte Miralem Pjanic'in geri dönüş maçı
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Teknik Direktör Sergen Yalçın, Altay deplasmanında arka adalesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Sivasspor ve Ajax maçlarını kaçıran Miralem Pjanic'i de Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.

Yalçın, sakatlığı büyük ölçüde düzelen Bosna Hersekli yıldızı maç ve antrenman eksiği yüzünden riske etmek istemedi.

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Bireysel çalışmalarını sürdüren Pjanic'in salı günü Sporting'le İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun kendisini özel olarak bu müsabakaya hazırladığı ve büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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