İşte Miralem Pjanic'in geri dönüş maçı

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Altay deplasmanında arka adalesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Sivasspor ve Ajax maçlarını kaçıran Miralem Pjanic'i de Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.

Yalçın, sakatlığı büyük ölçüde düzelen Bosna Hersekli yıldızı maç ve antrenman eksiği yüzünden riske etmek istemedi.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Pjanic'in salı günü Sporting'le İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun kendisini özel olarak bu müsabakaya hazırladığı ve büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.



