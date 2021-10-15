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İşte Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

15.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

İşte Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

  1. sırada yer alan Başakşehir'de yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Ravil, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Berkay, Deniz, Visca, Okaka

Beşiktaş: ert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Başakşehir
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