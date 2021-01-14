İşte nefis domates çorbası yapımı! Yemeye doyamayacaksınız

Soğuk kış günlerde keyifle içebileceğiniz çorbalar arasında yerini alacak olan domates çorbası nasıl yapılır? Domates, tavuk suyu, havuç, soğan, tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, fesleğen, tuz, karabiber ve sarımsak kullanılarak hazırlanan çorba lezzeti kadar besin değeri ile de dikkat çekiyor. Doğanın mucize besinlerinden domatesin baş rolü üstlendiği çorba, yapılırken krema ve kaşar rendesinin de eklenmesiyle damakta tat bırakan nefis bir ziyafete dönüşüyor.
Malzemeler:
Yapılışı:
Domates ile yapılan en önemli yemeklerden biri olan domates çorbası cildi koruyor, kanı temizliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser türlerine karşı kalkan oluyor.
Doyurucu, lezzetli ve son derece faydalı bir çorba olan domates çorbası, öğlen ve akşam yemeklerinize eşlik edebilir. Et ya da tavuk yemekleriyle uyumu ile dikkat çeken domates çorbası, sebze ve salataların yanına da yakışır. Et, pilav, salata gibi donatılmış bir masaya da uyum sağlayan domates çorbası, hafif bir öğün hazırlamak isteyenler için de salatanın yanında keyifle içilebilir.
Domates çorbası kalori miktarı domates çorbası tarifine göre değişir. 250 gramlık orta büyüklükteki bir kaseye karşılık gelen 1 porsiyon domates çorbası 50 kaloridir. Rendelenmiş kaşarla tüketilen 100 gram yani 1 kepçe kadar domates çorbası ise 31 kaloridir.
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