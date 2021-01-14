İşte nefis domates çorbası yapımı! Yemeye doyamayacaksınız

Soğuk kış günlerde keyifle içebileceğiniz çorbalar arasında yerini alacak olan domates çorbası nasıl yapılır? Domates, tavuk suyu, havuç, soğan, tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, fesleğen, tuz, karabiber ve sarımsak kullanılarak hazırlanan çorba lezzeti kadar besin değeri ile de dikkat çekiyor. Doğanın mucize besinlerinden domatesin baş rolü üstlendiği çorba, yapılırken krema ve kaşar rendesinin de eklenmesiyle damakta tat bırakan nefis bir ziyafete dönüşüyor.

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

5-6 adet orta boy domates

500 gr tereyağ,

1 orta boy kuru soğan,

4-5 diş sarımsak,

1 adet havuç,

1 lt tavuk suyu,

1 paket süt kreması,

2 çay kaşığı tuz,

2 çay kaşığı karabiber,

3-4 sağ taze fesleğen,

1-2 dal taze kekik,

Kaşar rendesi

Yapılışı:

Domates çorbası nasıl yapılır diye merak edenler için tarifi adım adım anlatmaya başlıyoruz. Öncelikle soğan ve sarımsakları doğruyoruz.

diye merak edenler için tarifi adım adım anlatmaya başlıyoruz. Öncelikle soğan ve sarımsakları doğruyoruz. Doğrama işleminin ardından ocağa bir tencere koyarak, altı yakıyoruz ve içine tereyağı atıyoruz.

Tereyağı eridikten sonra tencereye soğan ve sarımsakları ekliyoruz.

Doğradığımız soğan ve sarımsaklar kavrulurken havuç rendeleyerek tencereye ekliyoruz.

Tenceredekiler sote edildikten sonra, karışıma doğranmış domates ekliyoruz.

Tuz ve karabiberi koyduktan sonra tavuk suyunu dökebiliriz.

Çorba 20 dakika kadar pişince servise hazır olacaktır.

DOMATES ÇORBASI NASIL SERVİS EDİLİR?

Domates çorbası içindekilerle birlikte kaynadıktan sonra el blenderı ile püre haline getirilir.

Servis tabağına konan domates çorbasının üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir.

Fesleğen yapraklarıyla süslenerek kıtır ekmek ya da sarımsaklı ekmekle servis edilebilir.

Şimdiden afiyet olsun.

DOMATES ÇORBASININ FAYDALARI

Domates ile yapılan en önemli yemeklerden biri olan domates çorbası cildi koruyor, kanı temizliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser türlerine karşı kalkan oluyor.

DOMATES ÇORBASININ YANINA NE GİDER?

Doyurucu, lezzetli ve son derece faydalı bir çorba olan domates çorbası, öğlen ve akşam yemeklerinize eşlik edebilir. Et ya da tavuk yemekleriyle uyumu ile dikkat çeken domates çorbası, sebze ve salataların yanına da yakışır. Et, pilav, salata gibi donatılmış bir masaya da uyum sağlayan domates çorbası, hafif bir öğün hazırlamak isteyenler için de salatanın yanında keyifle içilebilir.

DOMATES ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Domates çorbası kalori miktarı domates çorbası tarifine göre değişir. 250 gramlık orta büyüklükteki bir kaseye karşılık gelen 1 porsiyon domates çorbası 50 kaloridir. Rendelenmiş kaşarla tüketilen 100 gram yani 1 kepçe kadar domates çorbası ise 31 kaloridir.



