İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında ülkeden kaçırılan eserler!

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları, 18. yüzyıldan itibaren siyasi sıkıntılarla uğraşırken; demiryolu antlaşmaları, büyükelçilikler ve Avrupalı araştırmacılar aracılığı ile kültürel ve sanatsal varlıklarının büyük bir çoğunluğunu kaybetti. İşte Anadolu'dan kaçırılan o eserler...
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