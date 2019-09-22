İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında ülkeden kaçırılan eserler!

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları, 18. yüzyıldan itibaren siyasi sıkıntılarla uğraşırken; demiryolu antlaşmaları, büyükelçilikler ve Avrupalı araştırmacılar aracılığı ile kültürel ve sanatsal varlıklarının büyük bir çoğunluğunu kaybetti. İşte Anadolu'dan kaçırılan o eserler...

