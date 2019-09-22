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İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında ülkeden kaçırılan eserler!

mustafa.saygin mustafa.saygin
KÜLTÜR SANAT  | 22.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

Osmanlı İmparatorluğu, son dönemlerinde topraklarının yanı sıra kültürel ve sanatsal varlıklarının büyük bir çoğunluğunu da kaybetti. Anadolu'daki tarihi eseler yurt dışına kaçırılıp sergilenmeye başlandı. Günümüzde eserlerin Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcansa da, bazı Avrupa ülkeleri geri adım atmıyor. Öyle ki Knidos Aslanı ve Tanrıça Demeter heykelini İngiltere’ye kaçıran Charles Thomas Newton’a bu hizmetinden ötürü “Sir” unvanı bile verildi. İşte Anadolu'dan kaçırılan o eserler...

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları, 18. yüzyıldan itibaren siyasi sıkıntılarla uğraşırken; demiryolu antlaşmaları, büyükelçilikler ve Avrupalı araştırmacılar aracılığı ile kültürel ve sanatsal varlıklarının büyük bir çoğunluğunu kaybetti. İşte Anadolu'dan kaçırılan o eserler...

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Anahtar Kelimeler:
osmanlı imparatorluğu sanat eserleri

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