İşte şampiyonluk ihtimalleri! Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda Fenerbahçe cephesinde kağıtlar ve kalemler ortaya çıkacak...

Süper Lig'de tüm sezonun düğümü bu akşam çözülüyor. Bu akşam oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde ipi göğüsleyecek.
Galatasaray'ın berabere kaldığı senaryoda, Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde hesaplar başlıyor. Haftaya oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi ekip sahadan 2-0 mağlup ayrılsa bile ikili averaj nedeniyle şampiyon olacak.
3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir...
Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyon olacak.