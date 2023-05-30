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İşte şampiyonluk ihtimalleri! Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda Fenerbahçe cephesinde kağıtlar ve kalemler ortaya çıkacak...

30.05.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Başkent'te Ankaragücü'nü yenip şampiyonluğu ilan etmenin planlarını yapıyor. Hemen arkasında bulunan Fenerbahçe ise rakibinin puan kaybetmesini bekleyip evinde Antalyaspor'u yenmek istiyor. İşte tüm şampiyonluk ihtimalleri...

İşte şampiyonluk ihtimalleri! Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda Fenerbahçe cephesinde kağıtlar ve kalemler ortaya çıkacak...

Süper Lig'de tüm sezonun düğümü bu akşam çözülüyor. Bu akşam oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde ipi göğüsleyecek.

GALATASARAY BERABERE KALIRSA HESAPLAR BAŞLIYOR

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Galatasaray'ın berabere kaldığı senaryoda, Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde hesaplar başlıyor. Haftaya oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi ekip sahadan 2-0 mağlup ayrılsa bile ikili averaj nedeniyle şampiyon olacak.

3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir...

FENERBAHÇE PUAN KAYBEDERSE GALATASARAY DİREKT ŞAMPİYON

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Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyon olacak.


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