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İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.08.2018 03:00 | Son Güncelleme

Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o'nun, Katar ekibi Qatar Sports ile anlaştığı açıklandı.

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

Samuel Eto'o, üç sezonluk Süper Lig kariyerine noktayı koydu. Konyaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra da ismi Süper Lig kulüpleri ile anılan yıldız isim, Katar'a transfer oldu.

37 yaşındaki golcü, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Qatar SC'ye transfer oldu. Eto'o için yarın imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Eto'o, Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda 28 Süper Lig maçında 12 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ETO samuel eto'o konyaspor

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