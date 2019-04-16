MAGAZİN

İşte Sarp Apak'ın Güney'i!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sarp Apak-Bengisu Uzunöz çiftinin, yedi ay önce dünyaya gelen çocukları Güney, ilk kez Etiler’de objektiflere takıldı.

İşte Sarp Apak'ın Güney'i!

Sarp Apak-Bengisu Uzunöz çifti 7 ay önce çocukları Güney'i kucaklarına almıştı. Bebeklerinin fotoğrafını paylaşmayan çift, hiç birlikte de görüntülenememişti. Aile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü çift, arkadaşlarıyla oturduğu sırada bebekleri uyanınca, telaşlandı. Bu arada Güney ilk kez kameralara yakalanmış oldu. Apak, “Babalık zor değilmiş. Altını temizleyip, besliyorum. Benim için hiçbir sorun yok. Emzirme hariç, her iş elimden gelir” diyerek, eşine destek olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
sarp apak güney Bengisu Uzunöz

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