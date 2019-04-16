İşte Sarp Apak'ın Güney'i!

Sarp Apak-Bengisu Uzunöz çifti 7 ay önce çocukları Güney'i kucaklarına almıştı. Bebeklerinin fotoğrafını paylaşmayan çift, hiç birlikte de görüntülenememişti. Aile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü çift, arkadaşlarıyla oturduğu sırada bebekleri uyanınca, telaşlandı. Bu arada Güney ilk kez kameralara yakalanmış oldu. Apak, “Babalık zor değilmiş. Altını temizleyip, besliyorum. Benim için hiçbir sorun yok. Emzirme hariç, her iş elimden gelir” diyerek, eşine destek olduğunu söyledi.



