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İşte Sergen Yalçın'ın alması beklenen ceza

04.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kartla atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezasını Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlaması bekleniyor.

İşte Sergen Yalçın'ın alması beklenen ceza

Beşiktaş, ligde son olarak Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken 43. dakikada topa dışarı çıkmadan vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kartla atılmıştı. Genç çalıştırıcının cezası, kurallar gereği 1 maç olacak. Ancak yöneticiler karşılaşma esnasında ve maçtan sonra da yapılan haberleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, Sergen Yalçın'ın daha fazla ceza almasının sağlanmak istendiğini belirtiyor. Buna müsade etmeyeceklerini dile getiriyorlar. Burada her şey 4. hakemin raporuna bağlı olacak.

KÜFÜRE 3-7 MAÇ ARASI

Beşiktaş Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı maçtan sonra yaptığı açıklamada, 4'üncü hakem ile konuştuklarını ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın saha içindeki topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü net bir şekilde söylediğini ifade etti. Kazancı, raporda hocanın küfür ettiğine dair bir şey yazılmadığını belirtti. İşler Kazancı'nın söylediği şekilde gelişirse, Sergen Yalçın, cezasını Başakşehir deplasmanında çekip G.Saray derbisine çıkabilecek. Ancak küfürden giderse 3-7 maç arası ceza alabilir.

ARADAN SONRA TAM KADRO

Öte yandan Sivasspor maçı öncesi Vida, Necip ve Teixeria iyileşirken 15 Ekim'e kadar sürecek milli arada diğer sakat futbolcuların da Mehmet Topal haricinde tamamen iyileşip takıma dönmesi bekleniyor.


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Ceza Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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