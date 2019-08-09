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İşte Şeyma Subaşı'nın yeni evi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 09.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Ilıcalı'nın evinden de taşınan Şeyma Subaşı yeni eve taşındı. Şimdilerde DJ Guido Senio ile aşk yaşayan Subaşı, yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyurdu.

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni evi

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan ve ayda aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile uzun süredir konuşulan Şeyma Subaşı, yeni ev arayışına başlamıştı. Boşandıktan sonra Ilıcalı'nın Kuruçeşme'deki lüks villası yaşayan Subaşı sonunda aradığı evi buldu.

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Yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyuran Subaşı, Ulus'ta bulunan evinin manzarasını da takipçileriyle paylaştı.

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Acun Ilıcalı boşanmanın ardından Şeyma Subaşı ile kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satılığa çıkarmıştı. Şeyma Subaşı İstanbul'daki lüks villanın satılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı.

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Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım.

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"EV ÇOK BÜYÜK"

Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim için de. Ben de şu anda 3 kişi rahat bir şekilde yaşayacağımız ev bakıyorum kendime" demişti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Dünya kadar malın olacağına fındık kadar fındığın olsun...
Allah hepinizin belasını versin
benim evde daha rahat edersiniz hanfendi:)
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