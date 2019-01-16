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İşte son trend büyük boy vücut çorabı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

Bulgaristan'daki bir girişimci tarafından satışa sunulan büyük boy vücut çorabı dünyada yankı uyandırdı. Tiftik, pamuk, yün gibi dokumalarla elde edilen ürünler triko, el örgüsü olarak satılıyor.

Üreticisi, yüzlerce dolardan satışa sunulan bu ürünlerin aslında atkı olduğunun altını çiziyor. Sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çeken bu tasarımla ilgili fazlaca espri de yapıldı.

İşte büyük boy vücut çorabı

Büyük boy vücut çorabı olarak da bilinen bu kıyafet aslında dev bir atkı.
Kıyafet; tiftik, pamuk, yün gibi çeşitli dokumalarla elde ediliyor.
Bulgaristanlı bir girişimci bu ürünleri dokuyup satışına başlamış.
Ürünler triko, el örgüsü olarak satılıyor.
Fiyatı da az değil, yüzlerce dolara satılıyor.
Öyle ki bu kıyafet sosyal medyada oldukça konuşulmaya başladı.
Hakkında çeşitli espiriler de yapıldı tabi.
Bir çok sosyal medya kullanıcısı bu ilginç kıyafetleri paylaşıp kısa sürede tanınmasını sağlamış oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan moda

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