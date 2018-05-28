MAGAZİN

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı Songül Karlı'nın, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adında bir oğlu var. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor.

Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

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ARADIĞI MUTLULUĞU BULAMADI

Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan Karlı, geçtiğimiz sene eşiyle yollarını ayırdı.

Tüm vaktini oğluyla geçirmeye çalışan Songül Karlı'nın oğlunu görenler şaşırıyor. İşte Karlı'nın merak edilen oğlu:

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