İşte Trabzonspor'un borcu

Trabzonspor Kulübünün 50. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Katılımcılara hitap eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu seneki takımın net maliyetinin 23 milyon avro olduğunu, önceki yıllarla kıyaslandığında 5-6 milyon avro civarı artış yaşandığını vurguladı.

Şampiyonluk mücadelesinde kurulacak kadronun maliyetinin 25-35 milyon avro arasında olması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Yola çıktığımız zaman hedefimiz buydu. Kulübümüzün imkanları dahilinde 23 milyon avro net maaş gibi bir bütçe ile sınırladık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ancak bu hocamızın ve izleme komitesinin bize sunacağı listenin değerlendirilmesi neticesinde yapılacak bir çalışma olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kulübün borcu 1 milyar 346 milyon lira

Konuşmaların ardından söz alan Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, ekonomik durumla ilgili hazırladıkları kurulu raporu paylaştı.

Ören, rapora göre kulübün net borcunun 31 Ağustos 2021 itibarıyla 1 milyar 346 milyon 332 bin lira olduğunu aktardı.

Genel kurulda, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, yönetim kurulu üyeleri ile eski kulüp başkanları da yer aldı.

