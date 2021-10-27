İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre 13.00, 13.30 ve 14.00 seanslarında oynanan maçlarda tur atlayan takımlar belli oldu.

İşte maçların sonuçları;

24Erzincanspor 1-3 52 Orduspor FK

(Penaltılar) Hekimoğlu Trabzon 5-4 Düzcespor

Van Spor FK 1-0 Zonguldak Kömürspor

(Uzatmalar) Kocaelispor 2-0 Bayburt Özel İdare Spor

Turgutluspor 1-2 Mardin Fosfat Spor

Çorum FK 0-2 Arnavutköy Belediye

(Penaltılar) Keçiörengücü 4-5 Ağrı 1970 Spor

(Penaltılar) Uşak Spor 3-2 Nevşehir Belediyespor

(Uzatmalar) Ankara Demirspor 2-1 Yomraspor

Kırşehir Belediye Spor 3-2 Darıca Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor 0-1 Kahta 02 Spor

Serik Belediyespor 7-0 Pazarspor

Afjet Afyonspor 3-1 Sivas Belediyespor

(Uzatmalar) Bodrumspor 3-1 Isparta 32 Spor

Eskişehirspor 0-2 Iğdır Futbol Kulübü

Bandırmaspor 2-0 Çankaya FK

Ankaraspor 2-0 İnegölspor

İstanbulspor 5-0 Ergene Velimeşe

Menemenspor 1-0 Karşıyaka

Kırklarelispor 0-1 Osmaniyespor FK

Sarıyer 2-0 Edirnespor

Manisa FK 1-0 Fatsa Belediyespor

(Penaltılar) Denizlispor 4-3 Şile Yıldızspor

Balıkesirspor 0-2 Alanya Kestelspor

Karacabey Belediye Spor 1-2 Şanlıurfaspor

