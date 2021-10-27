İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı devam etti.
Tek maç eleme usulüne göre 13.00, 13.30 ve 14.00 seanslarında oynanan maçlarda tur atlayan takımlar belli oldu.
İşte maçların sonuçları;
24Erzincanspor 1-3 52 Orduspor FK
(Penaltılar) Hekimoğlu Trabzon 5-4 Düzcespor
Van Spor FK 1-0 Zonguldak Kömürspor
(Uzatmalar) Kocaelispor 2-0 Bayburt Özel İdare Spor
Turgutluspor 1-2 Mardin Fosfat Spor
Çorum FK 0-2 Arnavutköy Belediye
(Penaltılar) Keçiörengücü 4-5 Ağrı 1970 Spor
(Penaltılar) Uşak Spor 3-2 Nevşehir Belediyespor
(Uzatmalar) Ankara Demirspor 2-1 Yomraspor
Kırşehir Belediye Spor 3-2 Darıca Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor 0-1 Kahta 02 Spor
Serik Belediyespor 7-0 Pazarspor
Afjet Afyonspor 3-1 Sivas Belediyespor
(Uzatmalar) Bodrumspor 3-1 Isparta 32 Spor
Eskişehirspor 0-2 Iğdır Futbol Kulübü
Bandırmaspor 2-0 Çankaya FK
Ankaraspor 2-0 İnegölspor
İstanbulspor 5-0 Ergene Velimeşe
Menemenspor 1-0 Karşıyaka
Kırklarelispor 0-1 Osmaniyespor FK
Sarıyer 2-0 Edirnespor
Manisa FK 1-0 Fatsa Belediyespor
(Penaltılar) Denizlispor 4-3 Şile Yıldızspor
Balıkesirspor 0-2 Alanya Kestelspor
Karacabey Belediye Spor 1-2 Şanlıurfaspor
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