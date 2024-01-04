İstediği forma şansını bir türlü bulamamıştı, Fenerbahçe'de ilk ayrılık geldi çattı! Samet Akaydın Belçika yolcusu

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de de transfer yapılacak mevkilerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydın...

29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de istediği süreyi bir türlü bulamazken, sürpriz bir talibi çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Belçika ligi ekiplerinden KAA Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin için harekete geçti.

F.BAHÇE'NİN İLK ÖNCELİĞİ: KİRALAMAK

Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin de ilk önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, Samet Akaydin'ın temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı.





