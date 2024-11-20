SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. İstediğimiz gibi olmadı... A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu! Liderlik ve A Ligi bileti Galler’e gitti

İstediğimiz gibi olmadı... A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu! Liderlik ve A Ligi bileti Galler’e gitti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.11.2024 00:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda grup sonuncusu Karadağ ile karşılaştı. Sağanak yağmur altında oynanan mücadelede, Nikola Krstović’in attığı 3 gole engel olamayan ay-yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Aynı zamanda, rakibimiz Galler’in sahasında İzlanda’yı 4-1 yenmesiyle lider başladığımız karşılaşmayı grubu ikinci sırada bitirerek Play-off'lara kaldık.

İstediğimiz gibi olmadı... A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu! Liderlik ve A Ligi bileti Galler’e gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ’a konuk oldu. Lider olarak çıktığımız karşılaşmadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamladı.

TEK GOL KENAN YILDIZ'DAN GELDİ

428891_KARADAG---TURKIYE-MACI-FOTO-SERKAN-HACI

Galler maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da birçok gol pozisyonundan yararlanamayan A Milli Takımımız, Karadağ’ın Nikola Krstović ile bulduğu gollere engel olamadı. Ay-yıldızlılar, tek golünü ise ilk yarıda Kenan Yıldız’ın ayağından buldu.

2021'DEN SONRA BİR İLK YAŞANDI

Gcxnkg1XcAADRQL

Karadağ Milli Takımı forması giyen Nikola Krstovic, Memphis Depay'dan (Eylül 2021) bu yana Türkiye'ye karşı bir resmi maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

İLK PUANLARINI ALDILAR

Screenshot_5

Grup maçları tamamlanırken, rakibimiz Karadağ bu karşılaşmaya kadar yalnızca 1 gol atmış ve oynadığı 5 maçta puan alamamıştı. Ancak bu galibiyetle birlikte Karadağ, grubu 3 puanla tamamladı.

EMİRHAN İLK KEZ

Screenshot_4

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu Yunus Akgün Arda Güler Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi son dakika milli takım Kenan Yıldız
En Çok Okunan Haberler
Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

Cristiano Ronaldo bu kez Türkiye'ye geliyor mu? Fenerbahçe'nin bedavaya alacağı iddiası sonrası her şey ortaya çıktı! ''Al Nassr, Ronaldo'yu istemiyor"

Cristiano Ronaldo bu kez Türkiye'ye geliyor mu? Fenerbahçe'nin bedavaya alacağı iddiası sonrası her şey ortaya çıktı! ''Al Nassr, Ronaldo'yu istemiyor"

Yok artık Galatasaray yok artık Okan Buruk! Fenerbahçe'nin Talisca hamlesi sonrası ortalık resmen alev alacak

Yok artık Galatasaray yok artık Okan Buruk! Fenerbahçe'nin Talisca hamlesi sonrası ortalık resmen alev alacak

Arda Güler, Ancelotti'nin sonunu getirdi! Tecrübeli teknik adam Real Madrid'den ayrılıyor hem de Arda yüzünden!

Arda Güler, Ancelotti'nin sonunu getirdi! Tecrübeli teknik adam Real Madrid'den ayrılıyor hem de Arda yüzünden!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.