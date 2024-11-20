İstediğimiz gibi olmadı... A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu! Liderlik ve A Ligi bileti Galler’e gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ’a konuk oldu. Lider olarak çıktığımız karşılaşmadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamladı.

TEK GOL KENAN YILDIZ'DAN GELDİ

Galler maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da birçok gol pozisyonundan yararlanamayan A Milli Takımımız, Karadağ’ın Nikola Krstović ile bulduğu gollere engel olamadı. Ay-yıldızlılar, tek golünü ise ilk yarıda Kenan Yıldız’ın ayağından buldu.

2021'DEN SONRA BİR İLK YAŞANDI

Karadağ Milli Takımı forması giyen Nikola Krstovic, Memphis Depay'dan (Eylül 2021) bu yana Türkiye'ye karşı bir resmi maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

İLK PUANLARINI ALDILAR

Grup maçları tamamlanırken, rakibimiz Karadağ bu karşılaşmaya kadar yalnızca 1 gol atmış ve oynadığı 5 maçta puan alamamıştı. Ancak bu galibiyetle birlikte Karadağ, grubu 3 puanla tamamladı.

EMİRHAN İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.