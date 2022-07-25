YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. istegelsin'den "manav ürünlerinde kapıda anında iade" fırsatı

istegelsin'den "manav ürünlerinde kapıda anında iade" fırsatı

25.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

istegelsin Kategoriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emin Uğur Taflan: - "Tüketicilerin online alışverişlerindeki en büyük çekincelerinden biri olan meyve sebze tazeliğini, ürün alımından müşteriye ulaşıncaya kadar koruduğumuz soğuk zincirimiz ve hijyenik paketlerimiz ile sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - istegelsin, meyve sebzeleri beğenilmediğinde anında kapıda iade alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, taze ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan istegelsin, sektörün öncü isimlerinden olmaya devam ediyor.

Ürün ve hizmetinin yanında güçlü soğuk zinciri sayesinde muhafaza ettiği sebze ve meyvelerin tazeliğiyle de ön plana çıkıyor.

Ürünlerinin tazeliğine güvenen istegelsin, tükettikleri meyve ve sebzeleri görerek almayı tercih eden müşterilerine, soğuk zincirle ulaştırdığı manav ürünlerinde kapıda anında iade fırsatı da sunuyor.

Bu sayede müşteriler eline ulaşan meyve ve sebzeleri beğenmezse anında kapıda iade imkanından yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen istegelsin Kategoriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emin Uğur Taflan, Türkiye’nin online süpermarketi istegelsin olarak her geçen gün artan müşteri talebini karşılarken önceliklerinin ürün kalitesi ve tazeliği olduğunu belirtti.

Taflan, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin online alışverişlerindeki en büyük çekincelerinden biri olan meyve sebze tazeliğini, ürün alımından müşteriye ulaşıncaya kadar koruduğumuz soğuk zincirimiz ve hijyenik paketlerimiz ile sağlıyoruz. Depolarımızdaki manavlarımızın kontrolünden geçen taze meyve sebzelerimize o kadar güveniyoruz ki müşterilerimizin teslim aldığı meyve sebzeyi beğenmemesi durumunda kapıda anında iade imkanı sunuyoruz. Böylece müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken ürünlerimize olan güvenimizi de gözler önüne seriyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesiİstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi
GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğuİstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
istegelsin

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:35
Yatsı
22:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.