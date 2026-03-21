İsteksiz tavırları olay olmuştu! Okan Buruk cezasını kesti: Icardi kararı

Galatasaray’da Victor Osimhen’in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası gözler teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında nasıl bir tercih yapacağına çevrildi. Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan Nijeryalı golcünün yokluğu, sarı-kırmızılıların planlarını yeniden şekillendirdi.

BURUK’TAN HAMLE

Okan Buruk, Mauro Icardi’nin santrfor oynadığı maçlarda takımın genel oyun yapısından uzaklaştığını düşünüyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adamın, Osimhen’in yokluğunda farklı bir sistem arayışına girdiği belirtildi.

BARIŞ ALPER SANTRAFORA

Buruk’un A planı olarak Barış Alper Yılmaz’ı santrfor pozisyonunda değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Genç oyuncunun özellikle ön alan baskısındaki etkinliği nedeniyle bu tercihin öne çıktığı vurgulandı.

ICARDI KARARI

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin ise tamamen gözden çıkarılmadığı, ancak farklı bir rolde değerlendirileceği öğrenildi. Buruk’un Icardi’yi özellikle RAMS Park’taki iç saha maçlarında ya da skorun gerektiği anlarda sahaya sürmeyi planladığı aktarıldı.