SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İsteksiz tavırları olay olmuştu! Okan Buruk cezasını kesti: Icardi kararı

Galatasaray’da Osimhen’in sakatlığı sonrası hücum planı değişiyor. Okan Buruk’un, Icardi yerine ön alanda baskı gücü yüksek Barış Alper Yılmaz’ı santrfor olarak değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor. Icardi’nin ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanılacağı ifade ediliyor.

Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da Victor Osimhen’in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası gözler teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında nasıl bir tercih yapacağına çevrildi. Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan Nijeryalı golcünün yokluğu, sarı-kırmızılıların planlarını yeniden şekillendirdi.

BURUK’TAN HAMLE

Okan Buruk, Mauro Icardi’nin santrfor oynadığı maçlarda takımın genel oyun yapısından uzaklaştığını düşünüyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adamın, Osimhen’in yokluğunda farklı bir sistem arayışına girdiği belirtildi.

BARIŞ ALPER SANTRAFORA

Buruk’un A planı olarak Barış Alper Yılmaz’ı santrfor pozisyonunda değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Genç oyuncunun özellikle ön alan baskısındaki etkinliği nedeniyle bu tercihin öne çıktığı vurgulandı.

ICARDI KARARI

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin ise tamamen gözden çıkarılmadığı, ancak farklı bir rolde değerlendirileceği öğrenildi. Buruk’un Icardi’yi özellikle RAMS Park’taki iç saha maçlarında ya da skorun gerektiği anlarda sahaya sürmeyi planladığı aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Liverpool'a büyük tepki! Bilinmeyen gerçeği açıkladılarGalatasaray'dan Liverpool'a büyük tepki! Bilinmeyen gerçeği açıkladılar
Dünya tarihinde ilk! Bu penaltı için 226 km yol geldilerDünya tarihinde ilk! Bu penaltı için 226 km yol geldiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.