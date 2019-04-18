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İster beş çayına ister kahvaltıya: Birbirinden enfes 5 börek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Çayları hazırlayın hanımlar, beyler. Birbirinden efsane börek tarifleri dilerseniz kahvaltı sofralarınızı dilerseniz de 5 çayınızı şenlendirmeye geliyor.

İster beş çayına ister kahvaltıya: Birbirinden enfes 5 börek tarifi

Çat kapı gelen misafirleriniz için bile bu börekleri kısa sürede hazır edebilirsiniz.

Büzgü börek

büzgü

Bu börekler beğeni toplama garantisi veriyor. Son derece pratik ve bir o kadar leziz büzgü börek tarifi için tıklayın.

Çıtır ıspanaklı börek

ıspanak
Baklava yufkasıyla hazırlanan çıtır ıspanaklı böreğin içine bir de labne koyduk, enfes bir lezzete imza attık. Labneyle ıspanağın uyumunu çok seveceksiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Brokoli börek

brokoli
Kim demiş börek sağlıksız olur diye! Az miktarda un bol miktarda brokoli çiçekleri kullanıyoruz. Diyet yapanlar için bile ideal bir tarif oldu. Detaylarını görmek için tıklayın.

Su böreği tadında pratik börek

su böreği
Hazırlaması çok kolay, su böreği tadında enfes bir tarifimiz var. Detayları için tıklayın.

Patlıcanlı börekitas

Ağızda dağılan çıtır hamuru, köz patlıcanlı ve iki çeşit peynirli enfes içiyle tadına doyamayacağınız enfes bir tarif. Patlıcanlı börekitas, kahvaltı sofranızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak! Detayları için tıklayın.

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