İster limonlu ister sirkeli! Turşunun bu faydası herkesi şaşırttı

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, besinlerin korunması amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biri olan turşunun sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu söyledi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

Turşunun içerdiği meyve ve sebzelerden kaynaklı yüksek vitamin ve mineral içeriğe sahip olduğu için soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisi olduğunu anlatan Nazlı, "Fermente bir gıda olan turşu, probiyotik içerikten kaynaklı da bağırsak floramızı olumlu yönde etkilemeye yardımcı olacaktır. Güçlü bir bağırsak da aynı şekilde güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelmektedir."

A vitamini içerdiği için göz sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda vitamini de bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerden bir tanesidir. Lif içeriği yüksek olduğu için yemeklerle tüketildiğinde turşu kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesinin önüne geçecektir.

'KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİ GÖSTERMEKTEDİR'

Turşunun tokluk süresini de uzattığını ifade eden Diyetisyen Nazlı, "Yapılan bazı çalışmalarda sporcuların sonrasında yaşadıkları kas kramplarını turşu suyu içerek önlenmesine olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi vardır ve fermente gıda olduğu için de yüksek antioksidan içeriği sahiptir. Bu da kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Tabii ki burada sadece tek bir turşu çeşidi değil bunları çeşitlendirmemiz bizler açısından önemli bir yere sahiptir. Ama eğer ki hipertansiyon, mide problemleri ya da böbrek rahatsızlığı varsa bu kişilerin turşudan kaçınmaları gerekiyor. Sağlıklı bir birey de olsak haftada ikiden fazla tükettiğimiz zaman böbrek rahatsızlıklarına, hipertansiyon ve mide problemlerine de yol açabilir. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.