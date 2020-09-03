İster Yemeğini İster Salatasını Yapın: Kuskus Tarifi

Sağlıklı ve besleyici gıdalardan biri olan kuskusu pilav ve makarna yerine tercih edebilirsiniz. Un, süt, yumurta ve bulgurun karıştırılmasıyla hazırlanan, yuvarlak şekilde kurutulmuş küçük hamur parçaları kuskusu oluşturur. Kuskus içeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulundurduğu için çocuklara da yedirilebilir. Kuskus tarifi sade denenebileceği gibi salata olarak da tercih edilebilir.

Kuskus Yemek Tarifi İçin Malzemeler

1 paket kuskus

1 litre kaynar su

2 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kuskus pişirme tarifi

Kaynayan bir litre suyun içine iki kaşık tuz ve iki kaşık sıvı yağ dökülür. Kaynayan suya kuskuslar ilave edilir. Kuskuslar yumuşayana kadar orta ateşte haşlanır. Haşlanan kuskuslar bir süzgeç yardımı ile suyundan arındırılır. Birbirlerine yapışmaması için süzgece alınınca üzerlerinden soğuk su gezdirilir. Buradan sonrası kuskusu nasıl tüketeceğinize bağlıdır. Kuskusu sade yemek için 2 yemek kaşığı tereyağı teflon bir tencerede eritilir. Eritilen tereyağı bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber ile hafif kavrulur. Ardından suyu süzülmüş kuskuslar yağın üzerine dökülür güzelce karıştırılır. Arzu ederseniz biraz yoğurtla ya da mayonez ve yoğurt karışımı ile tüketilebilir. Kuskusa en çok yakışan baharat nanedir. Eğer damak tadınıza uygunsa mutlaka denemelisiniz. Tereyağı tüketmiyor ya da daha hafif olsun istiyorsanız kuskus tarifini sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. O zaman baharatları dökmeden önce sıvı yağın biraz ısınmış olması gerekir.

Gün menülerinin Baş Tacı: Kuskus Salatası Tarifi

Kuskusu misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Kısır, mercimek köftesi gibi lezzetlere alternatif olarak deneyebileceğiniz kuskus salatası için malzemeler şunlardır:

Kuskus

4 yemek kaşığı mayonez

5 yemek kaşığı yoğurt

10 tane rendelenmiş ya da küçük küçük doğranmış salatalık turşusu

2 tane havuç rendesi

Bir demet taze maydanoz

Bir demet dereotu

1 çay kaşığı tuz, kırmızı biber, nane

İsteğe bağlı olarak 2-3 diş sarımsak

Kuskus Salatası Yapılışı

Haşlanan kuskuslar soğumaya bırakılır.

Malzemelerin hepsi bir güzel karıştırılır. Soğuyan kuskus içine dökülür ve tüm malzemelerle beraber harmanlanır.

Kolay şekil aldığı için görüntüsü de güzel olsun isterseniz dikdörtgen veya kare borcama bastırıp şekil verebilirsiniz.

Biraz dinlendirip soğuduktan sonra spatula yardımıyla kare kare dilimleyip servis yapmak kolay ve şık olacaktır.

Şekilli silikon kapları kullanarak da çeşitli modellerle sunum yapabilirsiniz.

Üzerine kıyılmış maydanozdan da biraz serperek lezzetinin yanına görsellik de katabilirsiniz. Maydanoz kullanmak istemezseniz kırmızı biber ve nane ile üzerinde desen oluşturabilirsiniz.

Buzdolabında 2-3 saat dinlendirip servis edilir.