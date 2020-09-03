İster Yemeğini İster Salatasını Yapın: Kuskus Tarifi

Sağlıklı ve besleyici gıdalardan biri olan kuskusu pilav ve makarna yerine tercih edebilirsiniz. Un, süt, yumurta ve bulgurun karıştırılmasıyla hazırlanan, yuvarlak şekilde kurutulmuş küçük hamur parçaları kuskusu oluşturur. Kuskus içeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulundurduğu için çocuklara da yedirilebilir. Kuskus tarifi sade denenebileceği gibi salata olarak da tercih edilebilir.
1 paket kuskus
1 litre kaynar su
2 yemek kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Kuskusu misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Kısır, mercimek köftesi gibi lezzetlere alternatif olarak deneyebileceğiniz kuskus salatası için malzemeler şunlardır:
Haşlanan kuskuslar soğumaya bırakılır.
Malzemelerin hepsi bir güzel karıştırılır. Soğuyan kuskus içine dökülür ve tüm malzemelerle beraber harmanlanır.
Kolay şekil aldığı için görüntüsü de güzel olsun isterseniz dikdörtgen veya kare borcama bastırıp şekil verebilirsiniz.
Biraz dinlendirip soğuduktan sonra spatula yardımıyla kare kare dilimleyip servis yapmak kolay ve şık olacaktır.
Şekilli silikon kapları kullanarak da çeşitli modellerle sunum yapabilirsiniz.
Üzerine kıyılmış maydanozdan da biraz serperek lezzetinin yanına görsellik de katabilirsiniz. Maydanoz kullanmak istemezseniz kırmızı biber ve nane ile üzerinde desen oluşturabilirsiniz.
Buzdolabında 2-3 saat dinlendirip servis edilir.
Bilindiği üzere kuskus makarna formunda bir besindir. Ve genelde haşlanarak salata olarak tüketilir. Fakat pirinç gibi düşünüp pilavını yapmanızda mümkündür!
Kuskus pilavı yaparken içerisine koyacağınız malzemeleri belirlemek sizin elinizde. Arzu ederseniz şehriyeli kuskus pilavı yapabilir ya da yaz akşamlarına yakışır domatesli biberli bir kuskus pilavı yapabilirsiniz. Sıcak ya da soğuk servis edebileceğiniz kuskus pilavı hem sofranıza renk katacak hem de hafif besinler tüketmenin memnuniyetini yaşayacaksınız.
Tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı eritilir, üzerine bir çay bardağı arpa şehriye konur biraz kavrulur, ardından bir çay bardağı kuskus konur.
Şehriyeler ve kuskus kavrulduktan sonra 2 su bardağı kaynar su ilave edilir.
Tuz ve karabiber de koyduktan sonra kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyebilirsiniz.
Bir küçük soğanı incecik doğrayıp az sıvı yağda kavurun.
İçerisine incecik doğradığınız biberleri ilave edip yumuşayana kadar pişirin.
Üzerine domatesi ve bir yemek kaşığı salçayı ilave edip malzemelerin bütünleşmesini bekleyin.
Sonra bir su bardağı kuskusu dökün.
Üzerine iki su bardağı sıcak suyu döküp, tuzunu, karabiberini ilave ederek pişmeye bırakın.
Evde kuskus tarifini denerken yanına ne yapabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Kuskus pilavını yaptıktan sonra yanına lezzetli bir tavuk sote, veya kremalı mantarlı tavuk yapılabilir. Kırmızı et düşünüyorsanız et sote veya ciğer sote ile de çok lezzetli olur.
Eğer yoğurt ile karıştırmazsanız yanına taze nane ile zenginleştirdiğiniz soğuk bir ayran da tercih edilebilir. Ya da mevsim salata ile sindirimi kolaylaştırıp, sebzelerle öğününüzü farklılaştırabilirsiniz.
İçerisine eklediğiniz sebze ve baharatlarla besleyiciliğini arttırdığınız kuskus tek başına salata olarak da tüketilir. Yanına bir maden suyu ya da ayran ile tüketilmesi daha iyi olacaktır.
Diyet yapıyor ya da sağlıklı beslenmeyi hayatınıza oturtmak istiyorsanız makarna yerine tüketeceğiniz bir besindir. Ve 100 gramı sadece 121 kaloridir.
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