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İstikbal Mobilya Kayserispor Şamil Çinaz'ın sözleşmesini uzattı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.08.2019 22:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Şamil Çinaz'ın sözleşmesini uzattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile bir yıllık sözleşme yeniledi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz ile yeniden masaya oturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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şamil cinaz İstikbal Mobilya Kayserispor

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