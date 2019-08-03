İstikbal Mobilya Kayserispor Şamil Çinaz'ın sözleşmesini uzattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile bir yıllık sözleşme yeniledi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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