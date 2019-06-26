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Kayserispor seçime 2 adayla giriyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Erol Bedir ve iş insanı Sedat Kılınç aday olduklarını açıkladılar.

Kayserispor seçime 2 adayla giriyor

Saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yönetim kurulu ve Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali katıldı.

'KAYSERİSPOR'A SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her değerine sahip çıkmanın kendi görevleri olduğunu dile getirerek, "Şehrimizin en önemli değerinin, en güzel şekilde temsil edilmesi isteğimizdir. Bu anlamda kongrede Erol Bedir başkanlığında güçlendirilmiş bir yönetimle devam edilmesini arzu ediyoruz. Şehrimizin huzurunu da önemseyerek bu yapılanmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Kayserisporumuza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ancak daha fazla destek verilmesi gerektiğini de belirtiyorum. Belediyeler olarak yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapıyoruz. Fakat bu konu sadece belediyelerin, valiliğin ya da yönetimin konusu değil. Kayserispor'a sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 29 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı. Başkan Bedir, şehrin takımına her zaman sahip çıktıklarını belirterek, "Sumudica geldiğinde sezon bitti ve birtakım genel kurul kararları aldık. 'Yine devam etmen gerekir' dediler. Antrenman ve deplasman maçlarını kaçırmıyorum. Elbise ile yattığım zaman oldu. Geçen senenin ekim ayında maddi destek konusunda arzuladığımız desteği bu şehirden bulamadık. İlk kez Kayserispor tarihinde mali genel kurulu ben yaptım. Bütün takım ihtar çekince biz genel kurul istedik. Baktık, eğer ayrılırsak 12 futbolcumuz sözleşmesini fesih ediyordu. Sonrasında arkadaşların maddi ve manevi motivasyon desteği geldi. Gözümüzün nuru Kayserisporumuzun sıkıntı yaşamasını istemedik. Takıma zarar vermeyelim diye genel kurul kararı aldım. Cumartesi günü bu onurlu göreve devam etmek için liste hazırladık" diye konuştu.

BAŞKAN ADAYI SEDAT KILINÇ PROJELERİNİ AÇIKLADI

Olağanüstü genel kurulda aday olduğunu kaydeden Sedat Kılınç ise saat 16.00'da düzenlediği basın toplantısında göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı. Başkan adayı Sedat Kılınç, İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahipsiz bırakmamak için aday olduğunu belirterek, mevcut yönetim listesinin de hazır olduğunu söyledi. Kılınç, "Başlangıçta bir karar alındı ama mevcut yönetimin devam kararı aldığı kaydedildi. Biz hala adayız. Ekibimiz ve projelerimiz var. Uzun zamandır gündemde olan ekonomik sıkıntılar Kayserispor sevdalılarını üzmüştür. Sahiplenecek kimsenin çıkmayacağı haberleri ise asılsızdır. Kayserispor'u farklı amaçlarına alet etmek isteyenler başka mesajlar vermektedir. Kayserispor'un sahipsiz olmadığını bu süreçteki ateşten gömleği, ekip arkadaşlarımızla seçim sonucu ne olursa olsun giyeceğimizi açıklıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)


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Kayserispor genel kurul

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