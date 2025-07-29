Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN

Tuğçe Gülçiçek

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

İstiklal Caddesi'nin Gizemli Tüneli: Rumeli Han

29.07.2025 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda yürürken modern binaların arasında tarihin izlerini hissettiğiniz anlar olur. İşte tam o anlarda, sadece binaların dışına değil, altına da dikkat etmek gerekir. Çünkü bazı yapılar sadece yukarı değil, derinlere doğru da uzanır. Tıpkı geçmişiyle olduğu kadar altındaki gizemli tünellerle de dikkat çeken Rumeli Han gibi.

Beyoğlu’nun kalabalığında yürürken altında bir tünel ağı olduğunu hayal edebilir misiniz? Rumeli Han’ın yıllar sonra gün yüzüne çıkan gizemli geçidi, İstanbul’un hala anlatılmamış hikayelerle dolu olduğunu kanıtlıyor.

İstiklal Caddesi nin Gizemli Tüneli: Rumeli Han 1

Osmanlı’nın Kıtalara Dokunan Hanları

Rumeli Han, 1894 yılında II. Abdülhamid döneminde, Sarayın sözcüsü ve dönemin önde gelen tüccarlarından Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettiriliyor. Üstelik tek başına değil. Ragıp Paşa, Osmanlı’nın hüküm sürdüğü üç kıtaya ithafen üç farklı han yaptırıyor: Avrupa’yı temsilen Rumeli Han, Asya için Anadolu Han ve Afrika’ya ithafen Afrika Han.

Rivayet o ki; hanların altı birbiriyle gizli geçitlerle bağlı. Bu tünellerin, geçmişte halk içine karışmak istemeyen soylular tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.

Rumeli Han Restorasyon Çalışmaları 2017 Yılında Başladı

Rumeli Han, yıllar içinde yıpranmış, yalnızlaşmış ve bakıma muhtaç kalmış. 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında, zeminin altından çıkan kalıntılar heyecan yaratıyor. Burası, bir zamanlar odun deposu olarak kullanılmış. Hatta ondan önce ne olduğu bile tam bilinmiyor. Hafriyatla birlikte temizlenen alan, zamanla 1400 metrekarelik bir mahzene, koridorlara ve küçük odacıklara açılıyor. Ve en önemlisi: tünele... Bugün hala bu tünelin diğer hanlarla birleşip birleşmediği net değil.

Eklektik, Barok ve Ampir Tarz Mimari Bir Arada

Rumeli Han’ın mimarisi ise tek kelimeyle büyüleyici. Neoklasik bir yapı olarak inşa edilen hanın caddeye bakan ana girişinde eklektik detaylar öne çıkıyor. İçeriye adım attığınızda ise barok ve ampir süslemelerle bezeli duvarlar ve tavanlar sizi karşılıyor. Sanki bir Avrupa sarayının içindesiniz ama bu kez İstanbul’da.

Kültür, Sanat ve Bellek

Rumeli Han, ev sahipliği yaptığı mekanlarla da dikkat çekiyor. Bugün hala açık olan, 1895’te açılmış Rebul Eczanesi, hanın yaşayan hafızalarından biri. Bir diğer önemli yapı taşı da, 1915 ile 1960 yılları arasında hizmet veren efsanevi Abdullah Efendi Lokantası.

1900’lerin başında halıcılar, tuhafiyeciler gibi esnafların çalıştığı han, 1990’larda başka bir kimliğe bürünüyor. Tiyatro salonları, sanat atölyeleri, konser alanları ve kafelerle yaşayan, üreten bir mekana dönüşüyor. Bugünse restorasyonun ardından, yeniden kültür-sanatın merkezi olma yolunda ilerliyor.

Bugün Rumeli Han’ın gizemli tüneli, sadece tarihçilerin değil; sanatseverlerin ve gezginlerin de radarında. Henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş, ama planlar büyük. Tünelin kültür-sanat etkinliklerine, sergilere, özel konserlere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı! Görenler ceset sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Çocuk parkındaki heykeller olay oldu! Görenleri korkuttu...Çocuk parkındaki heykeller olay oldu! Görenleri korkuttu...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Küçük ellerde büyük rahatsızlık: El-ayak-ağız hastalığı! Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.