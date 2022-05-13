İstisnai Türk vatandaşlığı için satın alınacak gayrimenkul değeri 400 bin dolara yükseltildi

İstisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'nci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendindeki "250 bin dolar" ibareleri "400 bin dolar" olarak değiştirildi. Böylece, istisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Bu değişiklikle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşmeyle taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek. Yönetmeliğin bu hükmünde yapılan değişiklik, bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesinin 2'nci fıkrasına "en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenlerin" de istisnai Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmelerine olanak sağlayan "f" bendi eklendi.

Aynı maddenin 10'uncu fıkrası ise şu şekilde değiştirildi:

"İkinci fıkranın 'b', 'ç', 'd', 'e' ve 'f' bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu, ikinci fıkranın 'ç' bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın 'd' bendi gereğince elde edilen Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında, ikinci fıkranın 'f' bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar bireysel emeklilik sisteminde yer alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda 3 yıl süreyle tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir."

Bu değişiklik ve eklenen "f" bendi yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında 12 Nisan 2022'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında İstisnai Türk Vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

