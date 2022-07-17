Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen yaban mersininde hasat başladı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde son yıllarda ekim alanı artan yaban mersini hasat ediliyor.

Kentte 8 yıl önce 1 dekarlık deneme alanında başlayan yaban mersini üretimi yıldan yıla artarak devam ediyor. 2014 yılından sonra her yıl katlanarak artan yaban mersini ekim alanı, bu yıl 260 dekara çıktı.

Istranca Dağları'nın etekleri, düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sayesinde yaban mersini ağaçlarıyla doldu.

Çiftçiler, buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin ekilemediği arazileri özellikle meyve suyu yapımında kullanılan yaban mersini üretimi için değerlendiriyor.

Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyü de yaban mersini üretimi yapılan alanların başında geliyor. Köyde şu anda 110 dekarlık arazisinde üretim yapan 74 yaşındaki Bahtiyar Gürdal, atıl durumdaki arazisinin değerlendirilmesi ve yüksek gelir getirmesi nedeniyle 8 yıl önce yaban mersini üretmeye başladı.

Gürdal, AA muhabirine, hasadı başlayan yaban mersininde dekar başına 600 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

Toplanan ürünün günlük satıldığını aktaran Gürdal, "15 gün daha hasat çalışmalarının süreceğini tahmin ediyoruz. Bu sene ürün oldukça iyi. Kalite olarak renk, tat ve aroma olarak mükemmel. Geçen yıla göre bu yıl çok başarılıyız. Rekoltemiz çok yüksek." dedi.

Gürdal, meyvenin hasadını köylü kadınlara yaptırdıklarına değinerek, hasatta görev alan kadınların bu sayede aile bütçelerine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Hasat yapan kadınlardan Hatice Özay da sabah erken saatte başladıkları mesailerini gün boyu sürdürdüklerini anlattı.

Her gün 25 kadın ile günlük 600 kilogram dolayında meyve topladıklarını vurgulayan Özay, "Ben burada çalışırken para bile aklıma gelmiyor. 8 yıldır çalışıyorum, işimi severek yapıyorum. Köy kadınlarının neredeyse tamamı hasatta çalışıyor." diye konuştu.

Kadınlardan Aynur Gürdal da yaban mersininde hasat zamanı geldiğinde aile bütçelerine katkı sağladıklarını dile getirdi.

