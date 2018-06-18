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İsveç, ben de 'var'ım dedi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç, Güney Kore'yi VAR sistemi kararıyla verilen penaltıda Granqvist'in attığı golle 1-0 yendi.

İsveç, ben de 'var'ım dedi

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda favori olmayan iki takımın mücadelesinde İsveç ile Güney Kore karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İsveç, 59. dakikada VAR sistemiyle penaltı kazandı. Granqvist golü atarak İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İsveç maçı kazanarak gruptan çıkma adına ümitlendi. F Grubu'ndaki ilk maçta Meksika, Almanya'yı 1-0 yenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç-Güney Kore FIFA 2018 Dünya Kupası

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