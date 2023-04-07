İsveç ekibi Sion'da forma giyen Mario Balotelli'den dönüş sinyali! Yıldız ismi etiketleyerek duyurdu 'Ne dersin?'

Süper Lig'e Temmuz 2021'de İtalya'nın Monza ekibinden Adana Demirspor'a transfer olarak gelen Balotelli, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Adana macerasının ardından daha sonra İsviçre ekiplerinden Sion'un yolunu tutan Balotelli sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

İsveç ekibinde performansıyla zaman zaman eleştirilen tecrübeli oyuncu Sion formasıyla ligde 15 maça çıkarken beş kez gol atma başarısı gösterdi.

Temmuz 2021'de İtalya'nın Monza ekibinden Adana Demirspor'a transfer olan yıldız oyuncu gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

DÖNÜŞ SİNYALİ

Sion da pek mutlu olmadığı bilinen ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Balotelli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram'da takipçileriyle soru-cevap etkliği yapan oyuncuya, bir İtalyan taraftar; Napoli'de oynamasını istediğini söyledi.

"NE DERSİN"

Balotelli'de kendisine gelen bu yanıtı, Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'i etiketleyerek paylaştı ve not olarak da "Ne dersin?" sorusunu ekledi.

"HER ZAMAN BEKLERİM"

Victor Osimhen de kendi Instagram hesabından 'Her zaman beklerim' yanıtını verdi. Balotelli ile Osimhen'in bu paylaşımları, İtalyan yıldızın Serie A'ya geri döneceği şeklinde yorumlandı.

