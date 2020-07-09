İsveç'in Kvarnsveden takımında oynayan Ferhan Abiç yükselişe geçti!

2001 doğumlu Ferhan Abiç, İsveç 2. lig ekiplerinden Kvarnsveden kulübünde forma giyiyor. Doğum yeri İsveç olan genç yetenek, bu sezon 3 maçta 3 gol attı. Sahanın üçüncü bölgesinde oynayabilen Abiç, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.İsveç milli takımının genç kategorilerinde forma giyen Ferhan Abiç, yükselen yeteneği ile göz dolduruyor. Hem Türk hem İsveç pasaportu bulunan yetenekli isim kendinden oldukça söz ettirmeyi başardı.
İsveç'te duran top konusunda ön plana çıkan genç isim kendinden sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sahada güçlü fiziği ile dikkat çeken Abiç, topla birlikte koşuları ve öldürücü duran top yeteneği ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden olan Aftonbladet'teki haberde, keşfedilmemiş yetenekler listesinde yer aldı. Bu olaydan sonra Fransa ve Hollanda kulüplerinin radarına giren Ferhan Abiç'in hangi ülkeye transfer olacağı şu an için netlik kazanmadı.
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