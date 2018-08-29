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İsveç Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında deplasmanda karşılaşacağı İsveç'in aday kadrosu ve programı açıklandı.

İsveç Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup müsabakasında karşılaşacağı İsveç'in aday kadrosu belli oldu.

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City AFC), Robin Olsen (AS Roma)

DEFANS: Ludwig Augustinsson (SV Werder Bremen), Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Filip Helander (Bologna FC), Pontus Jansson (Leeds United FC), Emil Krafth (SC Amiens), Mikael Lustig (Celtic FC), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United FC), Martin Olsson (Swansea City AFC)

ORTA SAHA: Jimmy Durmaz (Toulouse FC), Albin Ekdal (UC Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa CFC), Sebastian Larsson (AIK), Sam Larsson (Feyenoord), Marcus Rohdén (FC Crotone), Ken Sema (Watford FC), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC)

FORVET: Marcus Berg (Al-Ain FC), Viktor Claesson (FC Krasnodar), John Guidetti (Deportivo Alavés), Robin Quaison (Mainz 05), Isaac Kiese Thelin (Bayer 04 Leverkusen)

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Anahtar Kelimeler:
isveç milli takımı UEFA Uluslar Ligi

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