İşveren ve işçi arasındaki "güçlü bağ" yanan fabrikayı yeniden ayağa kaldırdı

Yangının söndürülmesinde itfaiye ekipleriyle alevlere müdahale eden çalışanlar, fabrikanın yeniden inşa edilmesi sürecinde de etkin rol oynadı. İşlerine son verilmeyen ve maaşlarını gününde alan işçiler, yeni makinelerin ve ekipmanların yerleştirilmesinde de ustalarla çalıştı.

Yangında üç bölümden oluşan fabrikanın iki bölümü kullanılamaz hale geldi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada 19 Ağustos 2020'de elektrik kontağından yangın çıktı. Çalışanların ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

ORHAN ÇİÇEK - Antalya'da yangında büyük bir bölümü tamamen kullanılamaz hale gelen fabrika, işveren ve işçi arasındaki "güçlü bağ" sayesinde kısa sürede yeniden ayağa kaldırıldı.

"Biz 325 kişilik kocaman bir aileyiz." diyen Karaca, "Fabrikanın bekçisinden sekreteryasına, mühendisine kadar herkes, yangının olduğu andan itibaren canla başla çalıştı. Tesisi yeniden projelendirdik. Eski yaptığımız hataları yapmadan daha modern ve güzel bir fabrikayı çok kısa sürede ayağa kaldırdık. Artık dünyanın her yerinde faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaca, bu sırada panel tedariklerini dışarıdan temin ederek siparişleri zamanında teslim ettiklerini, tek bir çalışanı da işten çıkarmayarak mağdur etmediklerini vurguladı.

Üzgün olmalarına rağmen hemen işe koyulduklarını aktaran Karaca, "İhracat sözleşmelerimiz, şirketlerle kontratlarımız vardı. Maalesef fabrika yanmıştı. Yangının ertesi gününden itibaren işe başladık. Önce araziyi komple temizledik, enkazı kaldırdık." dedi.

- "Daha modern ve güzel bir fabrikayı çok kısa sürede ayağa kaldırdık"

Kısa sürede üretime başlanan fabrikada üretilen ve soğuk hava deposu imalatında kullanılan ürünler, dünyanın birçok ülkesine gönderilmeye başlandı.

- "İnsanlara ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Karaca, talihsiz olayın salgın döneminde yaşanmasından dolayı çok zorluk yaşadıklarını ancak yılmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Dünyanın dört bir tarafından mal tedarik ettiklerini, bu malları işleyerek makine haline getirdiklerini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Gerçekten zor bir süreç oldu. Yaşanan olumsuzluklardan dolayı, işimiz günlerce aksadı. Dünyanın her yerinden tedarik ettiğimiz malları işleyerek ihracat yapıyoruz. Ülkelere yeni tesisler kuruyoruz. Bu zorluklara rağmen işimizi aksatmadan 8,5 ayda fabrikayı bitirdik. Hala bazı sıkıntılarımız var ama işimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra yolumuz açık. Üretime, katma değer yaratmaya, insanlara ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

- "Elbirliğiyle fabrikamızı tekrardan çalışır duruma getirdik"

İşçilerden Mahmut Yıldırım, fabrikada çıkan yangına çok üzüldüklerini ancak birlik ve beraberliklerini hiç kaybetmediklerini anlattı.

Kendilerine sahip çıkıldığına işaret eden Yıldırım, "Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik, birbirimize güvendik ve elbirliğiyle fabrikamızı tekrar çalışır duruma getirdik. Çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.