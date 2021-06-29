İsviçre Fransa'yı penaltılarda eleyerek mucizeyi gerçekleştirdi

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Bükreş'teki Arena Nationala'da normal süresi 3-3 biten ve penaltılara giden maçı

Karşılaşmayı baştan sona önde götürmesi beklenen ağır favori Fransa, 15. dakikada kalesinde gördüğü golle şoku yaşadı. Sol kanattan yapılan ortada Seferovic rakibini ekarte ederek kafayla topu köşeye gönderdi ve İsviçre öne geçti. Fransa'nın beraberlik çabaları ilk yarıda yetersiz kaldı ve ilk yarı 1-0'lık İsviçre üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Fransa topa sahip olan ancak net pozisyon üretemeyen taraftı. Önce İsviçre'den Zuber, daha sonra Fransa'dan Mbappe yerde kaldı ancak hakem Fernando Rapallini uyarıyla oyunu durdurup VAR'a gitti.

PENALTI VE BENZEMA SAHNEDE

dakikada VAR kararıyla İsviçre lehine penaltı çalındı. Penaltı atışında topun başına geçen Ricardo Rodriguez'in vuruşunu Hugo Lloris kurtardı. Fransız kaleci 9 yıl aradan sonra penaltı kurtarmış oldu. Hemen arkasından 57. dakikada Karim Benzema savunma arkasına yaptığı çıkışında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik getirdi.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise bu kez Griezmann savunma arkasına duvar pasıyla sarkıp topu kaleye gönderdi. Kaleciden yükselen topu arka direkte Benzema kafayla tamamladı ve Fransa 2-1 öne geçti.

POGBA'NIN FÜZESİ

Fransa attığı 2 golün ardından rahatladı ancak ataklarını sürdürmeye devam etti. 75. dakikada ceza sahası dışında yaklaşık 25 metre mesafeden Pogba iki direğin birleştiği köşeye doğru yaptığı sert kavisli vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

İSVİÇRE PES ETMEDİ

Farkın ikiye çıkması İsviçre'nin umutlarını tüketmedi. 81. dakikada bu kez sağdan gelen İsviçre'den Mbabu'nun ortasına Seferovic'e iyi yükselerek kafayı vurdu ve farkı bire indirerek skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2'lik Fransa üstünlüğüyle sona erdi ve çeyrek finale yükseldi.

FRANSA YİNE ŞOK

Maçta erken geriye düşen Fransa'ya korkulu rüya yaşatmaya devam eden İsviçre, 90. dakikada Gavranovic'in golüyle eşitliği yakaladı. Fransız futbolcular bir kez daha şok yaşarken karşılaşmada uzatmalara geçildi.

Uzatma dakikalarında iki tarafta da yorgunluk belirtileri gözlendi. Maçın başından sonuna temposu eksilmeyen maçta uzatmalarda da gol olmayınca penaltılar geçildi.

Penaltı atışlarında Mbappe, 5. penaltıyı kaçırarak elendi ve İsviçre çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNAL: İSVİÇRE - İSPANYA

Bu galibiyetin ardından İsviçre çeyrek finale yükselirken rakibi ise Hırvatistan'ı eleyen İspanya oldu. İsviçre ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek Çeyrek final maçı 2 Temmuz Cuma günü Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.



