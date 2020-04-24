YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

AMASYA HABERLERİ  | 24.04.2020 06:02 | Son Güncelleme

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İsviçre'den 155 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merzifon Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılanarak odalarına yerleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Anahtar Kelimeler:
Amasya İsviçre Karantina koronavirüs Öğrenci Yurdu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Zonguldak hilal oldu

Zonguldak hilal oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Amasya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:38
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:32
Yatsı
21:00

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Demet Eczanesi
Merkez
Enes Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Derman Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doluca köyünde süt evi açıldı

Doluca köyünde süt evi açıldı

Şehit Özarı, şehadetinin 23. yılında dualarla anıldı

Şehit Özarı, şehadetinin 23. yılında dualarla anıldı

Personeline Albüm Yaptı

Personeline Albüm Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.