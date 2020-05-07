İsviçre'den getirilen Türk vatandaşları ülkeleriyle gurur duyuyor

Konuklar ayrıca sınırsız internet, kantin hizmeti ve psikolog imkanlarından da faydalanabiliyor.

Sağlık çalışanı olduğunu ve bir an önce görevine dönmek istediğini belirten Aksay, ailesinden uzakta zor bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çok güzel bir yolculuk yaparak Türkiye'ye döndüklerini anlatan Aksay, şunları kaydetti:

"Kaldığımız ortam çok temiz, yemekler çok güzel çıkıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz başta olmak üzere bütün çalışanlar bizimle çok iyi ilgileniyor. Arkadaşlar o kadar rahat ki 'Bir 14 gün daha kalırız.' diyorlar. Alt kattaki arkadaşım bana camdan 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' diye soruyor. Türklerin bu samimiyeti, dayanışması gerçekten mükemmel bir özellik. Bu şartları gördükten sonra 'İyi ki Türk vatandaşıyım.' diyorum."

- "Bize moral vermek için her isteğimizi yerine getirdiler"

Milli atlet Fadime Suna Çelik de İsviçre'ye olimpiyatlara hazırlanmak için gittiğini belirtti.

Yurt çalışanlarının tüm isteklerini gerçekleştirdiğine işaret eden Çelik, "Burada spor yapmam neredeyse imkansızdı. Sağ olsun, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bana kondisyon bisikleti temin etti. Bu sayede günde üç kere antrenman yapabiliyorum." dedi.