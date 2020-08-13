İsviçreli Stephan Lichtsteiner futbolu bıraktı

Stephan Lichtsteiner futbol hayatını noktalama kararı aldı. Emeklilik kararını İsviçre Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamayla duyuran 36 yaşındaki Lichtsteiner, "Son yılıma kadar üst seviyede futbol oynama fırsatı buldum. Artık yeni bir yola girmenin zamanı geldi. Kariyerime son vermek için en doğru zaman olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Kariyerine ülkesinin Grasshoppers takımında başlayan Lichtsteiner, daha sonra Fransa'nın Lille, İtalya'nın Lazio, Juventus, İngiltere'nin Arsenal ve son olarak Almanya'nın Augsburg ekibinde oynamıştı.
(AA)
Resmi Balotelli ve transfer açıklaması
'Türkiye'de çok huzurlu hissediyorum'
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Abdussamed Karnuçu söz verdi
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
UEFA'dan hükmen mağlubiyet kararı
N'Sakala, sahaya indi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak açıklaması
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Elemeler gelecek yıla ertelendi
Formada caminin bulunmasını eleştirdi, kulüpten ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum