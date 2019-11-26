SPOR

Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti. Kuhn'un akciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor)UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor)
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarıKonyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol Jakob Kuhn

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Burun buruna geldiler! 'Kavgaya var mısın Messi?'

Burun buruna geldiler! 'Kavgaya var mısın Messi?'

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah Rahmet Eylesin (RİP)Büyük Hoca ve Güzel bir insandı....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig ekibi Çelik'in başına geçti

Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu!

PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

Van Bommel'in görevine son verildi!

Erling Haaland Almanya yolcusu

Erling Haaland, Almanya yolcusu

Florentino Perez'den dünya futbolunu değişitirecek proje: Avrupa Süper Ligi!

Dünya futbolu değişiyor! Avrupa Süper Ligi...

Ronaldo'nun ablasından Van Dijk'a yaylım ateşi

Ronaldo'nun ablasından Van Dijk'a yaylım ateşi

Ballon D'Or'u Messi kazandı, Annekee Molenaar törene damga vurdu

Güzelliğiyle Ballon D'Or'a damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.