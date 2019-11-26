Ünlü teknik adam hayatını kaybetti

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.
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