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İşyerinden hırsızlık yapan suç makineleri Ordu’da yakalandı

İHA İHA
02.07.2024 10:11
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmişte onlarca kez suça karışmış olan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir işyerinden nakit para ve altın çalan 3 hırsızı yakaladı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Ordu’da bir restoranda meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların M.Ş., H.K. ve M.A. olduğunu tespit etti. Yakın takibe alınan şüpheliler, 55 AKP 857 plakalı kiralık otomobil ile birlikte Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de yapılan operasyon sonucu yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Olayın şüphelileri olan M.Ş., H.K. ve M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ş.’nin 53 farklı suçtan kaydının bulunduğu, H.K. isimli şüphelinin 19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranma kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahısların aracında ve üzerinde yapılana aramada çalınan 89 bin 750 TL para, 1 adet bilezik, 10 adet çeyrek altın, 7 adet gram altın ele geçirildi. Şahısların araçlarında yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet taşlama makinası, 1 adet çekiç ve 1 adet keser bulundu.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Express


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