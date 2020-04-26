İtalya Başbakanı Conte, Serie A için tarih verdi!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A takımlarının 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı. Şartların olumlu devam etmesi halinde ise 18 Mayıs'ta takım antrenmanları başlayacak.
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