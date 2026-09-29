İTALYA ÇOK İYİ DEĞİLDİ, BİZ ÇOK KÖTÜYDÜK!

Üçünde de savunma zaafları, yerleşim hataları, rakibe verilen alanlar ve oyuna bir türlü giremeyen bir Milli Takım...

İtalya'nın yapması gerekeni yaptığı doğru. Ancak biz de rakibin işini fazlasıyla kolaylaştırdık.

BU SKORU İTALYA DEĞİL, BİZ HAZIRLADIK

İtalya'nın kalitesini küçümsemiyorum. Sonuçta karşınızda İtalya var. Ama sahadaki İtalya'ya baktığımda "Bizi ezdiler, karşı koyamadık" demekten çok, "Biz bu maçı neden bu kadar kolay verdik?" sorusunu soruyorum. Çünkü rakip çok fazla ekstra bir şey yapmak zorunda kalmadı.

Biz topu kaybettik, onlar değerlendirdi. Biz alan bıraktık, onlar kullandı. Biz oyuna giremedik, onlar skoru aldı.

Kısacası neticeyi biraz da biz tayin ettik.

MONTELLA'NIN DA PAYI VAR

Şimdi gelelim Vincenzo Montella'ya...

İtalyan teknik adamı bu maçın tek sorumlusu ilan etmek doğru değil. Ancak teknik direktörü de tamamen denklemin dışında bırakamayız.

Takımın maça bu kadar kötü başlaması, ilk yarım saat içerisinde oyunun kontrolünün tamamen rakibe bırakılması ve 3-0'dan sonra ortaya net bir reaksiyon konulamaması kenar yönetiminin de sorgulanması gereken tarafları.

Montella'nın elinde sihirli değnek yok. Golcüsü yokken Barış Alper ile idare etmeye çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın da sakat olduğu bir senaryoda eli çok daraldı.

Bunu biliyoruz.

Ama teknik direktörün görevi de böyle anlarda oyunun gidişatına müdahale etmek.

İtalya karşısında bunu yeterince erken göremedik.

ARDA'NIN TEPKİSİ BİLE BİR ŞEYLER ANLATIYOR

Karşılaşmada Arda Güler'in ikinci golün ardından Montella'nın yanına giderek taktik değişikliği istediği yönündeki görüntüler de dikkat çekiciydi.

Bunu bir teknik direktör-oyuncu çatışması olarak okumak yerine, sahadaki futbolcunun oyunun gidişatından duyduğu rahatsızlık olarak görmek daha doğru.

Arda'nın enerjisi, kazanma isteği ve oyunun içinde kalma çabası zaten Milli Takım adına sevindirici.

Ancak Arda'nın tek başına bir şeyler yapmasını bekleyerek de bir yere varamayız.

Milli Takım'ın yıldız oyuncuları birbirlerinin açığını kapatmalı, birbirlerinin oyununu yükseltmeli. Bireysel yetenek ancak takım oyununun içerisinde anlam kazanıyor.

MONTELLA'YA BİR ŞANS DAHA VERİLMELİ AMA...

Montella'nın istifasını istemek bana göre bu maçın hemen ardından verilecek sağlıklı bir karar değil. Ancak "Her şey yolunda, sadece kötü bir geceydi" diyerek geçmek de doğru değil.

Değildi.

İtalya karşısında ciddi sorunlar vardı. Montella'nın da bu sorunlara çözüm bulması gerekiyor. Özellikle takımın güçlü rakipler karşısında maça nasıl başlayacağı, geriye düştüğünde nasıl reaksiyon göstereceği ve oyunun kontrolünü nasıl elinde tutacağı konusunda daha fazla alternatif üretmesi şart.

Çünkü A Ligi'nin seviyesi farklı. Burada küçük hatalar büyük cezalar getiriyor.

KÖTÜ MAÇ, KÖTÜ TAKIM DEMEK DEĞİL

Bütün bunlara rağmen bir gecede Milli Takım'ı yerin dibine sokmanın da anlamı yok. Bu takım Fransa'ya 1-0 kaybetti diye kötü değildi. İtalya'ya 4-1 kaybetti diye de bir anda tamamen başarısız bir takım haline gelmedi.

Ama İtalya maçı bize çok net bir şey gösterdi:

Bu seviyede iyi niyet yetmiyor. Taktik disiplin, doğru başlangıç, mücadele, konsantrasyon ve özellikle takım savunması gerekiyor.

Bunların hiçbirini ilk yarım saatte yeterince gösteremedik.

ŞİMDİ SIRA CEVAP VERMEKTE

İtalya maçını unutmak değil, doğru anlamak gerekiyor. Oyuncular da Montella da bu maçtan ders çıkarmalı. Çünkü önümüzde dört maç daha var. Ve dört maç, bu takımın gerçek seviyesini göstermek için yeterli bir fırsat. Ben hala bu Milli Takım'ın iyi işler yapabileceğine inanıyorum. Ama bunun için önce kendimize dürüst olalım.

İtalya bizi farklı yendi ama çok da olağanüstü bir futbol oynamadı. Neticeyi büyük ölçüde biz tayin ettik. Şimdi Montella'nın görevi de bu neticeyi doğuran hataları bulup düzeltmek.

Çünkü eleştiri başka, yıkıp geçmek başka.

Bizim ihtiyacımız olan ise ikincisi değil, doğru dersleri çıkarabilmek.