SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı

İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 23:15 | Son Güncelleme

İtalya'da attığı gollerle takımını sırtlayan Giorgio Corona için Catanzaro taraftarlarının 16 yıl önce tribünde 'Corona virüsü bulaştı' şeklinde pankart açtıkları ortaya çıktı.

İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da Catanzaro takımın formasını giyen Giorgio Corona için 2003 yılında tribünlerde "Corona virüs" pankartı asıldığı ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının durmasına neden oldu. Salgının en çok vurduğu ülkelerden olan İtalya'da ise ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşırttı.

CORONA, TAKIMINI BİR ÜST LİGE ÇIKARDI

2003 yılında Catanzaro takımına transfer olan ve burada sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Giorgio Corona için tribünlerde koranavirüs pankartı asıldığı ortaya çıktı. "Corona virüs bulaştı" yazan pankart, koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit etmesiyle yıllar sonra tekrar gündem oldu. İtalyan futbolcu, o dönem attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının bir üst lige çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Merih Demiral'dan dev koronavirüs yardımıMerih Demiral'dan dev koronavirüs yardımı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs pankart Giorgio Corona

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten ölenlerin defnedileceği mezarlıklar belli oldu

Koronavirüsten ölenlerin defnedileceği mezarlıklar belli oldu

Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!

Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'

'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı

İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı

Merih Demiral'dan 2000 aileye koronavirüs desteği

Merih Demiral'dan dev koronavirüs yardımı

Interli Ashley Young koronavirüsten korunma tecrübelerini paylaştı

Ashley Young tecrübelerini paylaştı

İtalya'nın Atalanta takımında koronavirüs tespit edildi!

Atalanta'nın genç kalecisi koronavirüse yakalandı!

Cristiano Ronaldo, ihtiyaç sahibi hastanelere üç yoğun bakım ünitesi satın aldı!

Ronaldo'dan 1 milyon euroluk bağış!

Juventus forması giyen Merih Demiral koronavirüs testi açıklaması!

Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.