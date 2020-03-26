İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da Catanzaro takımın formasını giyen Giorgio Corona için 2003 yılında tribünlerde "Corona virüs" pankartı asıldığı ortaya çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının durmasına neden oldu. Salgının en çok vurduğu ülkelerden olan İtalya'da ise ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşırttı.
2003 yılında Catanzaro takımına transfer olan ve burada sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Giorgio Corona için tribünlerde koranavirüs pankartı asıldığı ortaya çıktı. "Corona virüs bulaştı" yazan pankart, koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit etmesiyle yıllar sonra tekrar gündem oldu. İtalyan futbolcu, o dönem attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının bir üst lige çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.
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