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  4. İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu! Lazio yine mağlup...

İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu! Lazio yine mağlup...

20.03.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Roma, derbi mücadelesinde Lazio'yu 3-0 yendi.

İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu! Lazio yine mağlup...
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki iki ezeli rakip başkent derbisinde Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Roma, henüz 1. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. Abraham'ın durmaya niyeti yoktu ve 22. dakikada skoru 2-0'a getirdi. 40. dakikada Roma, Lorenzo Pellegrini'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı

İlk yarı Roma'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, başkent derbisinde ezeli rakibini 3-0 yenerek, puanını 51'e yükseltti. Roma puan tablosunda, 49 puanda kalan Lazio'nun da önüne geçerek, 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca, bu maçla ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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