İtalya'da başkent derbisinin galibi Roma oldu! Lazio yine mağlup...

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki iki ezeli rakip başkent derbisinde Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Roma, henüz 1. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. Abraham'ın durmaya niyeti yoktu ve 22. dakikada skoru 2-0'a getirdi. 40. dakikada Roma, Lorenzo Pellegrini'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı

İlk yarı Roma'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, başkent derbisinde ezeli rakibini 3-0 yenerek, puanını 51'e yükseltti. Roma puan tablosunda, 49 puanda kalan Lazio'nun da önüne geçerek, 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca, bu maçla ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltti.

