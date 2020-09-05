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İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder, Napoli yolunda!

İTALYA HABERLERİ  | 05.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekibi Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki milli yıldız Cengiz Ünder, Polonyalı forvet Arkadiusz Milik'le takas edilerek Napoli'nin yolunu tutacak.

İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder, Napoli yolunda!

İtalya Serie A'da yılın takası gerçekleşiyor. Napoli'nin Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik için girişimlerde bulunan Roma, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'in ısrarla istediği Cengiz Ünder'i takasta kullanarak transferi bitirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan gelişmeye göre başkan De Laurentis, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından Cengiz'le bir görüşme gerçekleştirecek.

ÖZEL MÜLKÜNDE KONUK EDECEK!

De Laurentis, A Milli Takımımızın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmanın ardından Roma'ya dönecek olan 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu özel uçağıyla aldırarak Capri Adası'ndaki mülkünde konuk edecek.

İtalyan devi, Cengiz Ünder'i kadroya katarak takımdan ayrılan Jose Callejon'un yerini dolduracak.Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Ünder, 3 kez fileleri havalandırmıştı.


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