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  4. İtalya'da tozu dumana katan milli oyuncu Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

İtalya'da tozu dumana katan milli oyuncu Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.04.2024 16:44
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Juventus formasıyla gösterdiği performansla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında olan Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli oyuncumu Kenan Yıldız, performansıyla ligin en çok dikkat çeken isimlerinden olurken genç oyuncunun yıllık ücreti de ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatmaya karar verirken, maaşına da zam yaptı.

İŞTE YENİ MAAŞI

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18 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak. Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.

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