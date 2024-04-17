İtalya'da tozu dumana katan milli oyuncu Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli oyuncumu Kenan Yıldız, performansıyla ligin en çok dikkat çeken isimlerinden olurken genç oyuncunun yıllık ücreti de ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatmaya karar verirken, maaşına da zam yaptı.

İŞTE YENİ MAAŞI

18 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak. Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.





