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İtalya'da Vedat Muriqi için Lazio ile Fiorentina resmen birbirine girdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2020 20:59 | Son Güncelleme

İtalya'da Vedat Muriqi için Lazio ile Fiorentina arasında büyük bir yarış başladı. Lazio Başkanı Fiorentina'nın devreye girmesinden sonra çok sinirlendi.

İtalya'da Vedat Muriqi için Lazio ile Fiorentina resmen birbirine girdi!

İtalyan kulüpleri Vedat Muriqi transferi için birbirine girdi. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu için Fiorentina devreye girince yarış kızıştı.

Fenerbahçe kulübü Fiorentina'nın devreye girmesiyle birlikte Vedat Muriqi için bonservis talebini 20 milyon euro'ya yükseltti.
Corriere Dello Sports'un iddiasına göre, Lazio Başkanı Claudo Lotito, Fiorentina'nın devreye girmesinden sonra çileden çıktı ve Fiorentina'dan Joe Barone'yi arayıp öfke içerisinde "Derhal bu transferde geri çekilin" dedi.

LAZIO ISRARLI

İtalyan basını Lazio'nun Vedat Muriqi transferinde ısrarcı olduğunu yazdı. Ancak Fiorentina'nın da acil forvet takviyesinden dolayı iki kulüp arasındaki yarışın devam edeceği öngörülüyor.

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