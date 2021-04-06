SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. İtalya'dan Avrupa Şampiyonası için seyirci izni

İtalya'dan Avrupa Şampiyonası için seyirci izni

06.04.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya hükümeti, Avrupa Şampiyonası'nda stadyumlara taraftar alınabileceğini açıkladı.

İtalya'dan Avrupa Şampiyonası için seyirci izni

İtalya hükümeti Avrupa Şampiyonası için seyirci kararını verdi.

İtalya'nın önde gelen haber ajansı ANSA, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile Türkiye arasında oynanacak açılış maçına seyirci alınması için hükümetin yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Habere göre; İtalya Hükümeti, İtalya Futbol Federasyonu'na ve UEFA'ya statlara taraftar alınabileceğini iletti.

UEFA Başkanı Ceferin daha önce şampiyonada taraftara izin vermeyen ülkelerin ev sahipliği yapamayacağını açıklamıştı.

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak açılış maçı yüzde 25 seyirci önünde oynanabilecek.

11 Haziran 2021'de başlayacak turnuvada Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'yle birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!Macaristan'da 'eşcinsellik' krizi!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.