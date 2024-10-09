İtalya'dan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için taraftarları korkutan açıklama! "Ocak ayında..."

Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen attığı gollerle şimdiden Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olurken İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Nijeryalı yıldız için bir açıklamada bulundu.

"OCAK AYINDA GÖRECEĞİZ..."

Meluso, "Osimhen, artık Napoli'nin bir parçası olmak istemediğini dile getirmişti. Birkaç ayını kaybetmemesi için bir çözüm buldular. Sonrasında neler olacağını ocak ayında göreceğiz" dedi.

"GEÇİCİ BİR OPERASYON"

Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Osimhen'in Galatasaray'a transferi için, "Yaz transfer döneminin sonunda uygun bir takım bulamadıkları için geçici bir operasyondu. Osimhen, artık Napoli'nin bir parçası olmak istemediğini dile getirmişti. Birkaç ayını kaybetmemesi için bir çözüm buldular. Sonrasında neler olacağını ocak ayında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KOLAY BULUNAN BİR OYUNCU DEĞİL"

Napoli'de 2023 Temmuz - 2024 mayıs ayları arasında görev yapan Meluso, "Ben Napoli'ye gelmeden önce bile Osimhen için önemli bir teklif vardı ama Napoli Başkanı De Laurentiss, kulübün iyiliğini düşündüğü için bunu dikkate almadı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli için yaptı. Osimhen, o kadar kolay bulunan bir oyuncu değil. Seçim yaparsınız ama sonucunda neler olacağını göremezsiniz." dedi.