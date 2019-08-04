İtalya'dan şaşırtan Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray iddiası!

Ever Banega transferi çıkmaza giren Galatasaray, bir kez daha Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Red Bull Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.
Milan'ın Türk yıldız için 18-20 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği belirtiliyor. Hakan ile geçen sezon da ilgilenen Galatasaray, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti.
HAKAN, TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Galatasaraylı olduğunu önceden açıklayan 25 yaşındaki futbolcunun gelen tekliflere rağmen Milan'dan ayrılmak istemediği de belirtildi. Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın kanalına röportaj verirken ''Bu sezon benim yılım olacak.'' sözlerini kullanmıştı. (SPORX)
G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova
Trabzon'un yıldızları imzayı attı
TT Stadı'nda Falcao sürprizi!
Yamatürk yeniden divan başkanı
Deniz Türüç imzayı attı!
F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!
Orman'dan transfer müjdesi! Mevki açıkladı
Kayserispor'a Nijeryalı golcü
Romelu Lukaku, Juventus yolunda
Trabzon'da çoşkuyla karşılandı
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı
River'ın yeni sponsoru THY
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu
Milan'a Portekizli golcü
Okuyucu Yorumları 0 yorum