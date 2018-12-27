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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı: Serie A'yı askıya alabiliriz

İTALYA HABERLERİ  | 27.12.2018 18:31 | Son Güncelleme

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçı öncesinde çıkan taraftar kavgasında araba çarpan 1 taraftarın öldüğü bildirildi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da Napoli'de oynayan Senagalli futbolcu Kalidou Koulibaly’e yapılan ırkçı saldırı sonrası Serie A’yı askıya alabileceklerini söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı: Serie A'yı askıya alabiliriz

Milano Polis Şefi Marcello Cardona düzenlediği basın toplantısında, pazar akşamı oynanan Inter-Napoli maçı öncesinde her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga sırasında araba çarpan Interli bir taraftarın öldüğünü, bıçaklanan bir Napoli taraftarının da yaralandığını belirtti. Cardona, olaylarla ilgili Interli 3 taraftarın gözaltına alındığını açıkladı.

Maç öncesinde Napolili taraftar grubunu taşıyan bir otobüsün Interli taraftarların saldırısına uğradığını anlatan Cardona, otobüsten inen Napolili taraftarların karşılık vermesiyle olayların çıktığını ifade etti. Polis Şefi, sokaktaki kovalamacalar sırasında araba çarpan 35 yaşındaki bir Inter taraftarının hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Cardona, sezon sonuna kadar Interli taraftarların deplasman maçlarına gitmesinin yasaklanmasını ve 2019 Mart ayına kadar Inter tribünlerinin kapatılmasını isteyeceğini söyledi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, "Bir maç izlemeye gittiği için kimse öldürülemez. Ocak ayında Seria A ve Serie B'deki kulüplerin ve taraftarların temsilcileriyle toplantı yapacağım." açıklamasında bulundu.

"LİGİ ASKIYA ALABİLİRİZ"

Gelişen bu durum sonrasında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’dan bir açıklama geldi.

Irkçı tezahüratlarla alakalı konuşan Gravina, “Inter-Napoli maçında yaşananlardan sonra Serie A’nın askıya alınabilir. Bu konuyu görüşeceğiz” diye konuştu.

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