İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Udinese'yi de boş geçmedi, milli yıldız kariyer rekoru kırdı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Udinese sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 2-1 kazanırken, maçın ilk golünü ev sahibi Udinese adına 40. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

HAKAN YİN ATTI

Inter'de 74 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 55. dakikasında penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Inter'e galibiyeti getiren golü ise 90+5'te Davide Frattesi kaydetti.

KARİYER REKORU...

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'daki 10. golünü atarak İtalya kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı. Öte yandan Inter, Serie A'da bir sezondaki ilk 31 maçın tamamında gol atan ilk takım oldu.





