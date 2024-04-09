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İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Udinese'yi de boş geçmedi, milli yıldız kariyer rekoru kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 07:43
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ederken, son oynanan Udinese mücadelesinde de attığı golle İtalya kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Udinese sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 2-1 kazanırken, maçın ilk golünü ev sahibi Udinese adına 40. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

HAKAN YİN ATTI

inter

Inter'de 74 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 55. dakikasında penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Inter'e galibiyeti getiren golü ise 90+5'te Davide Frattesi kaydetti.

KARİYER REKORU...

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Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'daki 10. golünü atarak İtalya kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı. Öte yandan Inter, Serie A'da bir sezondaki ilk 31 maçın tamamında gol atan ilk takım oldu.

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