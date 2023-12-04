İtalya Hakan Çalhanoğlu'nun füzesini konuşuyor! 44. dakikada attığı golle kilidi açtı, takımına galibiyeti getirdi

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Inter'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 44'te Hakan Çalhanoğlu, 62'de Nicolo Barella ve 85'te Marcus Thuram kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 35 yaparak liderliğini sürdüren Inter ligin bir sonraki haftasında Udinese'yi konuk edecek. 24 puanda kalan Napoli ise zorlu Juventus deplasmanına gidecek.

'KALEYİ GÖRMESİ YETİYOR'

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika süre aldığı karşılaşmada kilidi açan isim oldu. Barella'nın yerden gönderdiği topa Hakan yay çizgisinin önünden gelişine çok sert vurdu, kalabalık savunmayı geçen top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz için 'kaleyi görmesi yetiyor' yorumları yapıldı.

*(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)





